تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد في الصين

أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، أن مريضا فارق الحياة بعد إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وقالت إدارة مدنية يوهان في بيان اليوم السبت: "تم تسجيل 41 حالة يعتقد أنها تحمل فيروس كورونا الجديد، وتعافي شخصين بالفعل وتم إخراجهما من المستشفى، إلى أن شخصا أخر قد فارق الحياة، وباقي الحالات مستقرة حتى الآن".

وكانت مجموعة من المتخصصين، أعلنت يوم الخميس، أن نوعا جديدا من فيروس كورونا ، وراء تفشي الالتهاب الرئوي الفيروسي غير المعروفة نشأته والمتفشي في مدينة ووهان الصينية هو نوع جديد من فيروس كورونا".

وذكر التليفزيون المركزي الصيني، نقلا عن مجموعة المختصين الذين أجروا دراسات مخبرية على الفيروس: "اعتبارا من الساعة 21: 00 يوم 7 كانون الثاني/يناير، كشفت الفحوصات المخبرية عن وجود نوع جديد من فيروس "كورونا".

وأشار التلفزيون إلى أن ذلك جاء "بعد إجراء الاختبار باستخدام طريقة الحمض النووي، وتم اكتشاف 15 حالة مؤكدة من المرض مع وجود نوع جديد من فيروس كورونا".

وأضاف: "أثبت الخبراء مسبقا أن سبب حالات الالتهاب الرئوي الفيروسي غير المعروفة نشأته هو نوع جديد من فيروس كورونا".

وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر، أبلغت السلطات عن تفشي الالتهاب الرئوي غير المعروفة نشأته وذلك في مدينة ووهان بمقاطعة هوبى الصينية.