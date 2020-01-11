أول إجراء لمجلس الدفاع العماني بعد وفاة السلطان قابوس

أعلن مجلس الدفاع العماني، صباح اليوم السبت، في أول إجراء له بعد وفاة السلطان قابوس، انعقاده في جلسة مفتوحة.

وفي بيان، بثه التلفزيون الرسمي، دعا مجلس الدفاع الأسرة الحاكمة للانعقاد لاختيار من يتولى الحكم خلفا للسلطان قابوس بن سعيد.

🔴ينعقد في هذه اللحظات مجلس الدفاع وذلك تنفيذا للمادة (2 / أ ) من المرسوم السلطاني رقم ( 105 / 96)https://t.co/L36QpGN6wb#مركز_الأخبار pic.twitter.com/dQlAsk24lJ — مركز الأخبار (@omantvnews) January 11, 2020

وكان ديوان البلاط السلطاني في دولة عمان، أعلن في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

كما أعلن الديوان السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.

وإذ يعلنُ ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 11, 2020

​وحكم السلطان قابوس (79 عاما) الدولة الخليجية منذ توليه السلطة في انقلاب غير دموي عام 1970 بمساعدة بريطانيا، ولم يكن لدى قابوس أطفال ولم يعين خليفة له علانية.