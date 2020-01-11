صحيفة: سلطنة عمان تختار خليفة السلطان الراحل قابوس بن سعيد

قالت صحف عمانية، إن "هيثم بن طارق آل سعيد أدى اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم السبت، سلطانا لعمان خلفا للراحل قابوس بن سعيد، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.

وقالت صحيفة "الوطن" العمانية، إن "حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس عمان في مقره بالبستان".

— جريدة الوطن العمانية (@alwatanoman) January 11, 2020

​كما صحيفة جريدة "الرؤية" بأن مجلس الدفاع في عمان عقد جلسة طارئة في مقره بالبستان، حيث تم أداء القسم، مؤكدة أن "جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد أكد مواصلة مسيرة التحديث والتطوير في مختلف المجالات على نهج السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه".

— جريدة الرؤية |ALROYA (@AlroyaNewspaper) January 11, 2020

ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي للنبأ.

وفي وقت سابق، أعلن الديوان السلطاني العماني عن وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد عن عمر ناهز 79 عاما. كما أعلن الديوان السلطاني، الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.