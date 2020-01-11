محمد بن زايد ينعى السلطان قابوس

نعى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السلطان قابوس بن سعيد سلطان الذي وافته المنيه في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الإمارتية عن محمد بن زايد قوله: "فقدت عُمان الشقيقة والأمتان العربية والإسلامية قائدًا حكيمًا، وقامة تاريخية كبيرة، رحم الله السلطان قابوس".

وتابع بن زايد "رحل عنا أخا عزيزا ورفيق درب الشيخ زايد، تقاسما بحكمتهما وإخلاصهما النهوض بشعبيهما وخدمة وطنيهما، نعزي أسرته الكريمة وشعبه، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

في السياق ذاته، نعى نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وفاة سلطان عمان، قابوس بن سعيد أمس الجمعة.

وكتب حاكم دبي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "رحل سلطان الوفاء والمحبة والحكمة... رحل السلطان قابوس طيب الله ثراه".

وأضاف: "تعازينا لإخوتنا في عمان.. تعازينا للأمة العربية والإسلامية... تعازينا لكل محب لعمان الثقافة والتاريخ والأصالة.. ونسأل الله أن يلهم الشعب الشقيق الصبر والسلوان ويجعل الفردوس الأعلى مثوى قائد النهضة العمانية".

أعلن ديوان البلاط السلطاني في دولة عمان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت وفاة السلطان قابوس، وقالت وكالة الأنباء العمانية على موقعها وحسابها في "تويتر": "ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم" الذي توفي مساء الجمعة 10 يناير.

كما أعلن الديوان السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.