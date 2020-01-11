قادة الدول العربية ينعون السلطان قابوس: قائد حكيم منح عمره لأمته

نعى قادة الدول العربية سلطان عمان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية، مساء الجمعة، عن عمر 97 عاما، بعد فترة حكم امتدت منذ العام 1970.

و أصدرت الرئاسة المصرية، بيانا، صباح اليوم، نعت فيه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، الذي وافته المنيه، مساء أمس الجمعه.

وأكدت الرئاسة، أن "الأمة العربية فقدت زعيما من أعز الرجال، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيما عربيا سيسجل له التاريخ أنه رمزا لقوة ووحدة سلطنة عمان علي مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة.

وفي الإمارات، قدم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التعازي للشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

كما نعى الديوان الملكي الأردني السلطان قابوس. وقال الملك عبد الله الثاني إنه بوفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الشقيقة، نكون قد فقدنا أحد القادة الحكماء، الذي كان أخا كبيرا وحليفا للأردن.

وأضاف: "فقدنا بوفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الشقيقة، أحد القادة الحكماء الذي كان أخا كبيرا لي وصديقا عزيزا لوالدي الحسين وحليفا للأردن في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية بحكمة وتوازن مستندا إلى مبادئ راسخة. ندعو الله له بالرحمة وللشعب العُماني الشقيق بالصبر والسلوان".

وقال، في بيان:"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الملكي الهاشمي ببالغ الحزن والأسى وعميق التأثر المغفور له، بإذن الله، صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، سلطان عُمان الشقيقة، رحمه الله".

كما " بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تعزية إلى السلطان هيثم بن طارق ال سعيد سلطان عمان اعرب فيها باسمه وباسم الشعب الكويتي عن بالغ الحزن والاسى وخالص التعازي وصادق المواساة لجلالته وللاسرة الكريمة وللشعب العماني الشقيق بوفاة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله تعالى، مشيرا الى انه فقد أخا عزيزا ورفيق درب تربطه بجلالته علاقة شخصية مميزة سادها الود والمحبة وتقاسم معه الاعباء والمسؤوليات ومؤكدا بأن العالم فقد برحيله احد رجالاته العظام.

وتوفي سلطان عمان، قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني. وحكم السلطان قابوس، سلطنة عُمان منذ توليه السلطة عام 1970، حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.

وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، صباح اليوم، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان. وقال مجلس الدفاع العماني، في بيان له، إنه "تم عقد جلسة لفتح رسالة السلطان قابوس الخاصة باختيار خليفة له"، مؤكدا أن "هيثم بن طارق بن سعيد هو سلطان عمان".