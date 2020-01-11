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10:09 11 يناير/ كانون الثاني 2020
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    السلطان قابوس

    قادة الدول العربية ينعون السلطان قابوس: قائد حكيم منح عمره لأمته

    © AP Photo / Kamran Jebreili
    العالم العربي
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    نعى قادة الدول العربية سلطان عمان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية، مساء الجمعة، عن عمر 97 عاما، بعد فترة حكم امتدت منذ العام 1970.

    و أصدرت الرئاسة المصرية، بيانا، صباح اليوم، نعت فيه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، الذي وافته المنيه، مساء أمس الجمعه.

    حاكم سلطنة عمان السلطان قابوس بن سعيد
    © REUTERS / POOL New
    الديوان السلطاني يعلن وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد
    وأكدت الرئاسة، أن "الأمة العربية فقدت زعيما من أعز الرجال، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيما عربيا سيسجل له التاريخ أنه رمزا لقوة ووحدة سلطنة عمان علي مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة.

    وفي الإمارات، قدم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التعازي للشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

    كما نعى الديوان الملكي الأردني السلطان قابوس. وقال الملك عبد الله الثاني إنه بوفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الشقيقة، نكون قد فقدنا أحد القادة الحكماء، الذي كان أخا كبيرا وحليفا للأردن.

    وأضاف: "فقدنا بوفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الشقيقة، أحد القادة الحكماء الذي كان أخا كبيرا لي وصديقا عزيزا لوالدي الحسين وحليفا للأردن في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية بحكمة وتوازن مستندا إلى مبادئ راسخة. ندعو الله له بالرحمة وللشعب العُماني الشقيق بالصبر والسلوان".

    وقال، في بيان:"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الملكي الهاشمي ببالغ الحزن والأسى وعميق التأثر المغفور له، بإذن الله، صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، سلطان عُمان الشقيقة، رحمه الله".
    كما "بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تعزية إلى السلطان هيثم بن طارق ال سعيد سلطان عمان اعرب فيها باسمه وباسم الشعب الكويتي عن بالغ الحزن والاسى وخالص التعازي وصادق المواساة لجلالته وللاسرة الكريمة وللشعب العماني الشقيق بوفاة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله تعالى، مشيرا الى انه فقد أخا عزيزا ورفيق درب تربطه بجلالته علاقة شخصية مميزة سادها الود والمحبة وتقاسم معه الاعباء والمسؤوليات ومؤكدا بأن العالم فقد برحيله احد رجالاته العظام.

    وتوفي سلطان عمان، قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني. وحكم السلطان قابوس، سلطنة عُمان منذ توليه السلطة عام 1970، حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.

    وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، صباح اليوم، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان. وقال مجلس الدفاع العماني، في بيان له، إنه "تم عقد جلسة لفتح رسالة السلطان قابوس الخاصة باختيار خليفة له"، مؤكدا أن "هيثم بن طارق بن سعيد هو سلطان عمان".

    انظر أيضا:

    تشييع جنازة السلطان قابوس بن سعيد
    يحسم خليفة قابوس بن سعيد… تعرف على قصة "الظرف السري" المخبأ في قصر سلطان عمان
    محمد بن راشد ينعى قابوس بن سعيد: رحل سلطان الوفاء والمحبة والحكمة
    أول إجراء لمجلس الدفاع العماني بعد وفاة السلطان قابوس
    صحيفة: سلطنة عمان تختار خليفة السلطان الراحل قابوس بن سعيد
    محمد بن زايد ينعى السلطان قابوس
    الكلمات الدلالية:
    السلطان قابوس, مصر, سلطنة عمان
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