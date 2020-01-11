تشييع جنازة السلطان قابوس بن سعيد

بدأت مراسم تشييع السلطان قابوس بن سعيد، في العاصمة العمانية مسقط، والذي وافته المنية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز 79 عاما.

في السياق ذاته، أعلن التلفزيون الرسمي العُماني، السبت، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعُمان، خلفا للسلطان قابوس.

وفي وقت سابق، أعلن الديوان السلطاني العماني عن وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد عن عمر ناهز 79 عاما. كما أعلن الديوان السلطاني، الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.

في السياق ذاته، قالت صحف عمانية، إن "هيثم بن طارق آل سعيد أدى اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم السبت، سلطانا لعمان خلفا للراحل قابوس بن سعيد، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.

وقالت صحيفة "الوطن" العمانية، إن "حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس عمان في مقره بالبستان".

ونعى قادة الدول العربية سلطان عمان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية، مساء الجمعة، عن عمر 97 عاما، بعد فترة حكم امتدت منذ العام 1970.

وأصدرت الرئاسة المصرية، بيانا، صباح اليوم، نعت فيه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان.

وفي الإمارات، قدم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التعازي للشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

كما نعى الديوان الملكي الأردني السلطان قابوس. وقال الملك عبد الله الثاني إنه بوفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الشقيقة، نكون قد فقدنا أحد القادة الحكماء، الذي كان أخا كبيرا وحليفا للأردن.