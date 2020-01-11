الإمارات تعلن الحداد ثلاثة أيام وتنكس الأعلام لوفاة السلطان قابوس

أعلنت الإمارات، اليوم السبت، الحداد ثلاثة أيام وتنكيش الأعلام في كافة الجهات الرسمية، لوفاة السلطان العماني قابوس بن سعيد.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة نعى ببالغ الحزن والأسى السلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة.

وقال الشيخ خليفة، في بيان أصدرته وزارة شؤون الرئاسة، "إننا ننعي اليوم زعيما من أبرز وأخلص أبناء الأمتين العربية والإسلامية أعطى الكثير لشعبه وأمته ووهب حياته دفاعا عن قضاياها بصدق وإخلاص وتجرد ".

وأضاف "وإذ نعرب عن خالص تعازينا للعائلة المالكة ولشعب سلطنة عمان الشقيقة في الفقيد الكبير السلطان قابوس بن سعيد، فإننا نؤكد ثقتنا الكاملة في نفاذ بصيرة وصلابة وقدرة شعب سلطنة عمان وقيادته الحكيمة كعهدنا بها على إكمال المسيرة المظفرة لفقيد الأمة في خدمة قضايا أمته والنهوض بمسيرة العمل العربي المشترك ".

كما أمر الشيخ خليفة بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم وتنكيس الأعلام خلالها بجميع الدوائر الرسمية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

وتوفي سلطان عمان، قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني. وحكم السلطان قابوس، سلطنة عُمان منذ توليه السلطة عام 1970، حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.

وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، صباح اليوم، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان. وقال مجلس الدفاع العماني، في بيان له، إنه "تم عقد جلسة لفتح رسالة السلطان قابوس الخاصة باختيار خليفة له"، مؤكدا أن "هيثم بن طارق بن سعيد هو سلطان عمان".