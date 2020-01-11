اليمن.. انقطاع الإنترنت يربك المعاملات الرسمية والتجارية

أربك انقطاع شبكة الإنترنت في اليمن بصورة شبه كاملة، منذ الخميس الماضي، كافة المعاملات الرسمية والتجارية والتواصلات الشخصية.

وقالت صحيفة "عدن الغد" إن الانقطاع أسفر عن عجز شبه كامل في إنجاز كافة المعاملات المختلفة، فيما أرجعت شركة تيليمن، المشغل الوحيد للخدمة، السبب في هذا الانقطاع إلى تعرض كابل بحري للانقطاع بالقرب من قناة السويس المصرية.

ورغم مرور أكثر من 3 أيام إلا أن الشبكة لا تزال متوقفة، وفند مختصون في مجال الاتصالات المشكلة وقالوا إنهم يعتقدون أن سببها عدم سداد مستحقات مالية للمشغل الدولي للشبكة، ولا يزال المشتركين في انتظار إعادة تشغيل الشبكة دون أي تحرك من قبل الجهات المختصة.

في سياق آخر، أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، أمس الجمعة، إحباط محاولة تقدم لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، عن مصادر ميدانية، إن "الحوثيين شنوا هجوما واسعا بمختلف أنواع الأسلحة، على مواقع للقوات شرق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.