نظام قانوني جديد في السعودية.. استبدال عقوبة الغرامة بالحبس

من حق أي مواطن في السعودية، استبدال عقوبة الغرامة بالحبس، وفقا لنظام قانوني جديد، مع وجود بعض الشروط والضوابط.

ووفقا لما نشرته صحيفة "عكاظ"، لا يجوز في تنفيذ الأحكام أن يستبدل الحبس بالغرامة، بينما يجوز استبدال الغرامة بالحبس وفقا لشروط.

ويصدر قرار استبدال الغرامة بالحبس من وزير الداخلية إذا اقتضت المصلحة العامة، بشرط أن يثبت شرعا إعسار المحكوم عليه.

ويكون استبدال الغرامة بالحبس بواقع عشرة ريالات لليوم الواحد على ألا تزيد مدة الحبس في مجموعها على سنة واحدة بالنسبة للغرامة الواحدة.

وأشار النظام إلى أنه إذا تعددت الغرامات المحكوم بها على الشخص في مدة سنة واحدة فيمكن استبدال أكبرها مبلغا فقط ويلزم المحكوم عليه بدفع بقية الغرامات، على أنه إذا كانت أكبرها تقل عن المبلغ الذي يوفيه الحبس التعويضي لمدة سنة يجوز أن تجمع إليها غرامة أو أكثر حتى يبلغ الحبس التعويضي سنة واحدة.

ويثبت الإعسار "بإقامة البينة بشهادة الشهود، أما بالنسبة لمن أقام بينة الإعسار وهو من ذوي البيوت والأعيان فإن الحاكم يلتمس منه البينة ويحضر له فوق الثلاثة ممن يعرفون حالة إعساره فإن ثبت إعساره فيحكم الحاكم بإعساره".

ومن الشروط أيضا احتساب المدة بناء على ما يقرره ولي الأمر فلا يحبس الشخص المحكوم عليه بالحبس التعويضي إلا بناء على ما يقرره.