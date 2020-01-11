آخر ظهور للسلطان قابوس بن سعيد.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا فيديو لآخر ظهور لسلطان عمان، قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية، مساء أمس الجمعه، عن عمر ناهز 79 عاما.

ويظهر في الفيديو السلطان قابوس، خلال استقباله الأمير البريطاني ويليام، دوق كامبريدج، في العاصمة العمانية مسقط، وجرى اللقاء في يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول في قصر "بيت البركة".

وتوفي سلطان عمان، قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني. وحكم السلطان قابوس، سلطنة عُمان منذ توليه السلطة عام 1970، حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.

وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، صباح اليوم، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان. وقال مجلس الدفاع العماني، في بيان له، إنه "تم عقد جلسة لفتح رسالة السلطان قابوس الخاصة باختيار خليفة له"، مؤكدا أن "هيثم بن طارق بن سعيد هو سلطان عمان".