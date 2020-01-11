قوات الوفاق الليبية تعلن مقتل ما لا يقل عن 20 من جنود الجيش الليبي

أعلن المتحدث العسكري باسم قوات حكومة الوفاق الليبية، العقيد محمد قنونو، أن القوات تمكنت من تدمير مدرعتين، وقتل ما لا يقل عن 20 من جنود "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر في محور الخلاطات.

وقال قنونو: "قذيفة هاون أصابت بدقة المشاة المتسللين الذين فروا تاركين جثث قتلاهم بمحور الرملة السواني، كما استهدف سلاح المدفعية ثلاثة تمركزات لمسلحي حفتر بمحور صلاح الدين".

وأضاف قنونو "ما تعلن عنه أبواق حفتر من انتصارات وهمية، هدفه رفع معنويات ميليشياتهم التي عجزت عن تحقيق أي تقدم أو مكسب"، بحسب قناة "ليبيا الأحرار".

وشدد قنونو على أن "ميليشيات حفتر لن تدخل طرابلس، خاصة بعد وصول تعزيزات من قوات المنطقة العسكرية الوسطى إلى جنوب العاصمة طرابلس".

وكان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر قد أعلن، في 12 ديسمبر/ كانون الأول، الماضي بدء المعركة الحاسمة، والتقدم نحو طرابلس، حيث دعا الوحدات المتقدمة إلى الالتزام بقواعد الاشتباك، معلنا "المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة"، لكنه لم يتمكن من دخولها حتى الآن.

وتشهد ليبيا منذ عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، عندما شنّت قوات حفتر عملية للقضاء على ما وصف بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، لكنّ لم تترجم بإحراز تقدم كبير على الأرض.