اكتمال التحضيرات لعقد مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية

ورجح المصدر الدبلوماسي لقناة "218"، صباح اليوم، السبت، بأن يتم الإعلان عن الموعد النهائي لعقد القمة عقب اللقاء الذي سيجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في موسكو، مساء اليوم السبت.

ولفت المصدر إلى أن الجهود الألمانية منصبة في الوقت الحالي على تثبيت وقف لإطلاق النار وجلب الفرقاء إلى طاولة الحوار واستخلاص جهد دولي لحل الأزمة ووقف معاناة الشعب الليبي.

وفي وقت سابق من مساء الخميس الماضي، قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الجيش الليبي مستمر في عملياته ضد الجماعات الإرهابية في طرابلس.

وأشار المسماري في بيان مصور للجيش الليبي إلى أن "القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، ترحب بمبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرامية لإحلال السلام في ليبيا، إلا أنها تؤكد استمرار جهود الجيش الليبي في محاربة الجماعات المسلحة الإرهابية، المصنفة من مجلس الأمن الدولي كجماعات إرهابية".

وأعلنت الخارجية الروسية، الأربعاء الماضي، 8 يناير/ كانون الثاني، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتفق مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على وقف إطلاق نار في ليبيا.

وقال لافروف إن أردوغان وبوتين يدعوان إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، بدءا من يوم 12 يناير/كانون الثاني.

وأشارت الخارجية التركية والروسية في بيان مشترك إلى أنهما يطالبان جميع الأطراف في ليبيا الاجتماع معا حول طاولة المفاوضات من أجل السلام.

وأوضح وزير الخارجية التركي أن بلاده ستواصل أعمالها مع روسيا والأطراف الليبية، من أجل تحقيق السلام الدائم في ليبيا.

وكان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قد أعلن، في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدء المعركة الحاسمة، والتقدم نحو طرابلس، حيث دعا الوحدات المتقدمة إلى الالتزام بقواعد الاشتباك، معلنا "المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة"، لكنه لم يتمكن من دخولها حتى الآن.

وتشهد ليبيا مواجهات عنيفة ، منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، عندما شنّت قوات حفتر عملية للقضاء على ما وصفته بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، لكنّ العملية لم تنجح بإحراز تقدم كبير على الأرض.