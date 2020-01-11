مجلس الدفاع العماني يكشف كيفية اختيار السلطان الجديد.. صور

نشرت وكالة الأنباء العمانية بيانا صادر عن مجلس الدفاع العماني في أعقاب اختيار هيثم بن طارق بن تيمور، سلطانا جديدا للبلاد خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أوضح المجلس من خلاله آلية اختيار السلطان الجديد.

ونشر مجلس الدفاع صورا من الاجتماع موضحا في بيانه: "يسترعي مجلس الدفاع انتباه المواطنين الكرام بأنه وبالإشارة إلى البيان الأول الذي أعلن فيه عن قيامه بدعوة مجلس العائلة المالكة الانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم فقد تسلم مجلس الدفاع اليوم ردا كريما من مجلس العائلة المالكة تمثل في أن المجلس انعقد وقرر عرفانًا وامتنانًا للمغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رحمه الله وبقناعة راسخة تثبيت من أوصى به في وصيته إيمانًا من المجلس بالحكمة المعهودة لجلالته طيب الله ثراه".

وتشرف مجلس الدفاع بحضور أصحاب السمو أفراد العائلة المالكة الكريمة شهودًا كرامًا على الإجراءات. عليه فقد نال مجلس الدفاع شرف فتح الوصية وقراءتها بشكل مباشر على جميع الحاضرين الكرام والإعلان بأن جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم حفظه الله ورعاه هو سلطان عمان/. pic.twitter.com/LPLkUrcYqH — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 11, 2020

وأضاف البيان: "وعليه أوكل مجلس العائلة المالكة لمجلس الدفاع القيام بفتح الوصية وفقًا لما نصت عليه المادة (6) السادسة من النظام الأساسي للدولة واتخاذ الإجراءات لتثبيت من أوصى به جلالة السلطان بالتنسيق مع مجلس العائلة المالكة.. وبعون من الله وتوفيقه عقدت جلسة فتح الوصية اليوم السبت 11 يناير ۲۰۲۰م بحضور معالي الفريق أول وزیر المكتب السلطاني رئيس مجلس الدفاع بالإنابة ومعالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك ومعالي الفريق رئيس جهاز الأمن الداخلي والفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة واللواء الركن قائد الجيش السلطاني العماني واللواء الركن طيار قائد سلاح الجو السلطاني العماني واللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية واللواء الركن قائد الحرس السلطاني".

وتابع المجلس في بيانه: "كما حضر الجلسة معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة وسعادة رئيس مجلس الشورى وفضيلة الشيخ الدكتور رئيس المحكمة العليا وفضيلة الدكتور نائب رئيس المحكمة العليا وفضيلة الدكتور نائب رئيس المحكمة العليا.. وتشرف مجلس الدفاع بحضور أصحاب السمو أفراد العائلة المالكة الكريمة شهودًا كرامًا على الإجراءات. عليه فقد نال مجلس الدفاع شرف فتح الوصية وقراءتها بشكل مباشر على جميع الحاضرين الكرام والإعلان بأن جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم حفظه الله ورعاه هو سلطان عمان".

#مجلس_الدفاع يصدر صباح اليوم بيانا فيما يلي نصه:/ يسترعي مجلس الدفاع انتباه المواطنين الكرام بأنه وبالإشارة إلى البيان الأول الذي أعلن فيه عن قيامه بدعوة مجلس العائلة المالكة الانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم pic.twitter.com/cc3Yn4WALh — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 11, 2020

في السياق ذاته، قالت صحف عمانية، إن "هيثم بن طارق آل سعيد أدى اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم السبت، سلطانا لعمان خلفا للراحل قابوس بن سعيد، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.

وقالت صحيفة "الوطن" العمانية، إن "حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس عمان في مقره بالبستان".

ونعى قادة الدول العربية سلطان عمان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية، عن عمر 79 عاما، بعد فترة حكم امتدت منذ العام 1970، وأصدرت الرئاسة المصرية، بيانا، صباح اليوم، نعت فيه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان.

وفي الإمارات، قدم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التعازي للشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

كما نعى الديوان الملكي الأردني السلطان قابوس. وقال الملك عبد الله الثاني إنه بوفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الشقيقة، نكون قد فقدنا أحد القادة الحكماء، الذي كان أخا كبيرا وحليفا للأردن.