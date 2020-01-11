بين 10 دول.. للمرة الأولى لبنان يخسر حق التصويت في الأمم المتحدة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "إن عشرة أعضاء راكموا متأخرات وأصبحوا يخضعون للبند 19" من ميثاق الأمم المتحدة".

وبحسب المؤتمر الذي نشر تفاصيله موقع فرانس 24 فقد لبنان حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك للمرة الأولى في تاريخه بالإضافة إلى عشر دول أخرى بينها (فنزويلا وجمهورية أفريقيا الوسطى)، وذلك بسبب مراكمتها الكثير من المتأخرات في دفع مساهماتها الضرورية لموازنة الأمم المتحدة، وفق ما أعلن متحدث باسم المنظمة الدولية، أمس الجمعة.

وينص البند 19 على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة للدول التي تساوي قيمة متأخراتها أو تتجاوز قيمة المساهمة المطلوبة منها خلال العامين المنقضيين، مع إمكانية السماح للدول المتأخرة عن الدفع بالحفاظ على حق التصويت في حال كانت مخالفاتها تعود إلى ظروف خارجة عن إرادتها.

وأشار المتحدث إلى أن الدول العشر المعنية هي "أفريقيا الوسطى وجزر القمر وغامبيا ولبنان وليسوتو، وساو تومي وبرينسيب، والصومال وتونغا وفنزويلا واليمن".