الجيش الليبي: لن نوقف العمليات العسكرية ونتقدم الآن إلى مصراتة

أكد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، مجددا، أن "القوات المسلحة لن تتراجع أو توقف عملياتها العسكرية، وهي الآن تتقدم إلى مصراتة".

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، في مقابلة بثها المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة على "فيسبوك"، إن "الجيش لن يتراجع عن معركته ضد الإرهاب، ويتقدم الآن إلى مصراتة".

وكان الجيش الليبي، أعلن أمس الجمعة، أن قواته تتقدم إلى محمية الهيشة شرق مدينة مصراتة بعدما كبدت قوات حكومة الوفاق مزيدا من الخسائر.

وأعلن مدير المكتب الإعلامي لقوات الصاعقة الليبية، رياض الشهيبي، التابع للجيش الوطني، أن القوات الخاصة الصاعقة تتقدم في عدة مواقع في اتجاه مدينة مصراتة بعد سيطرتها على منطقة الوشكة، مشيرا إلى أن مضادات الدروع قد استهداف 3 آليات لقوات حكومة الوفاق غرب سرت.

وقال الشهيبي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "القـوات الخـاصة تتقـدم وتسيـطر عـلى عـدة أماكن بعـد منطقة الـوشكـة ودكت المليشيات المواليـة للغـزو التـركي بمحيـط منطقـة بـوقـرين بهجـوم موسع شنـته القـوات المسلحة وتحـاصرهـم هنـاك"، مشيرا إلى أنه "بفضل تمهيـد سلاح الجـو الليبي بتوجيه ضـربـات قـاسمه دمر آليـات لمليشيات الغـزو بالقـرب مـن كـوبري سـداده بعـد فرارها مـن بوقـرين".