مطار دبي الدولي يلغي ويؤجل رحلات

أعلنت مؤسسة مطارات دبي، اليوم السبت، أن مطار دبي الدولي ألغى أو حول أو أجل رحلات بسبب سقوط أمطار غزيرة وحدوث فيضانات.

وقالت مؤسسة مطارات دبي، أحد أكثر مطارات العالم استقبالا للمسافرين، على تويتر "من المتوقع استمرار تأجيل بعض الرحلات خلال اليوم بالإضافة إلى إلغاء بعض الرحلات أو تحويلها إلى مطار دبي ورلد سنترال".

Heavy rainfall has caused disruptions to several flights departing from or arriving at @DXB today. Customers are requested to check their flight status on https://t.co/CE4AwEsjj5 for the latest information regarding their flights. We apologize for any inconvenience caused. — Emirates Airline (@emirates) January 11, 2020

وظهرت المياه وقد غمرت جزء من ممرات مطار دبي الدولي في مقطع فيديو وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تعمل من مطار دبي الدولي شركة طيران الإمارات وشركة فلاي دبي، وقالت طيران الإمارات إنها أجلت عددا من الرحلات من مطار دبي، وقالت "فلاي دبي" إنها أجلت رحلاتها أيضا بينما تم تحويل بعض الرحلات.

وتشهد عدة مناطق في العالم موجة من الطقس السيئ أدت إلى اضطراب في حركة الملاحة، من بينها مصر حيث أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط، مطلع الشهر الجاري، بسبب سوء الأحوال الجوية.

في سياق متصل، بذرت القوات الجوية الإندونيسية الملح في السحاب، في محاولة لمنع الأمطار من الوصول إلى العاصمة التي تغرق ببطء في أعقاب سيول وانهيارات أرضية تسببت فيها بعض من أشد الأمطار غزارة التي يتم تسجيلها على الإطلاق.