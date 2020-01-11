أبو الغيط: الأمة العربية فقدت رجلا من طراز نادر

نعى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ببالغ الحزن إلى الأمة العربية والإسلامية، السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، الذي وافته المنية، صباح اليوم، السبت.