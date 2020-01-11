عبد المهدي: لا نريد عداء مع أحد.. هدفنا الحفاظ على علاقات التعاون

أكد رئيس الوزراء العراق عادل عبد المهدي على أن العراق لن تدخل في سياسة المحاور، ونريد الحفاظ على علاقات التعاون مع دول الجوار.

وأضاف عبد المهدي "وجود الثقة كفيل بحل جميع القضايا سواء الداخلية والخارجية".

كان ذلك خلال بيان لمكتب عبد المهدي نشره موقع "وسيط العراق" بعد الاجتماع الذي حصل بين عبد المهدي وزعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود البارزاني خلال زيارته الأولى لكردستان.

وأكد عبد المهدي أن "الأزمة الحالية خطيرة وتتطلب التعاون والتنسيق بين العراق وإقليم كردستان، وذلك لسد كل الثغرات التي يمكن أن تستغلها داعش لمصلحتها".

من جهته عبر البارزاني عن ترحيبه بزيارة رئيس مجلس الوزراء، وقال "نقدر الصعوبات التي تواجهونها بحكمة، ونحن مع أي قرار يضمن سلامة وأمن واستقرار العراق".

وأشار إلى أن "العراق يجب أن يكون نقطة سلام وفي منأى عن الصراعات، وضرورة العمل المشترك ومعالجة كل المشاكل التي تساعد داعش لتحقيق غايتها".