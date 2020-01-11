طرق تعزيز التعاون بين دبي والصين في مجالات الطاقة المتجددة

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أكد الطاير أن دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم، كما أنها أكبر شريك للصين في المنطقة العربية.
وأوضح أن المشروع ستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميغاوات بحلول عام 2030، وباستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم (13.66 مليار دولار أميركي)؛ وعند اكتماله، سيسهم في تقليل أكثر من 6.5 ملايين طن من انبعاثات الكربون سنويا، وتوفير آلاف فرص العمل في مجالات الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.
وبحث الجانبان سبل ترسيخ أطر التعاون في مجالات الطاقة، لا سيما الطاقة النظيفة والمتجددة، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع.
وتناول اللقاء تقدم سير الأعمال في المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع شركة "أكوا باور" السعودية، و"صندوق طريق الحرير" الصيني، من خلال شركة نور للطاقة.
ووفقا للصفحة الرسمية لحكومة دبي، تعد هذه المرحلة أكبر مشروع استثماري في موقع واحد على مستوى العالم يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وفق نظام المنتج المستقل، باستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم (4.3 مليار دولار).
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