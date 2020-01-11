طرق تعزيز التعاون بين دبي والصين في مجالات الطاقة المتجددة

بحث الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد الطاير، ورئيس مجلس إدارة صندوق طريق الحرير الصيني شيه دو، اليوم السبت، تعزيز التعاون المشترك، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة.

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أكد الطاير أن دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم، كما أنها أكبر شريك للصين في المنطقة العربية.

وأشار إلى مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي مع شركات صينية كبرى عدة في مشروعات الهيئة، وخاصة مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية - في موقع واحد - على مستوى العالم.

وأوضح أن المشروع ستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميغاوات بحلول عام 2030، وباستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم (13.66 مليار دولار أميركي)؛ وعند اكتماله، سيسهم في تقليل أكثر من 6.5 ملايين طن من انبعاثات الكربون سنويا، وتوفير آلاف فرص العمل في مجالات الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

وبحث الجانبان سبل ترسيخ أطر التعاون في مجالات الطاقة، لا سيما الطاقة النظيفة والمتجددة، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع.

وتناول اللقاء تقدم سير الأعمال في المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع شركة "أكوا باور" السعودية، و"صندوق طريق الحرير" الصيني، من خلال شركة نور للطاقة.

ووفقا للصفحة الرسمية لحكومة دبي، تعد هذه المرحلة أكبر مشروع استثماري في موقع واحد على مستوى العالم يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وفق نظام المنتج المستقل، باستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم (4.3 مليار دولار).