لبنان يعلن الحداد الرسمي على وفاة السلطان قابوس

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري الحداد الرسمي على وفاة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان.

وبحسب وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية، تقرر أن تنكّس ‏حدادا الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، لمدة ثلاثة أيام، وأن تعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة.

وأعلنت دول عربية، اليوم السبت، الحداد ثلاثة أيام، لوفاة السلطان العماني قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية مساء الجمعة عن عمر بلغ 79 عاما.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة نعى ببالغ الحزن والأسى السلطان قابوس بن سعيد.

وأمر الشيخ خليفة بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم وتنكيس الأعلام خلالها بجميع الدوائر الرسمية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزّاز الحداد العام في المملكة، وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم السبت، بحسب صحيفة الراي الأردنية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل السلطان قابوس.

كما أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم وتنكيس الأعلام خلالها بجميع الدوائر الرسمية داخل المملكة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

من جانبها، قالت الرئاسة الفلسطينية إن رئيس السلطة محمود عباس، نعى ببالغ الحزن والأسى سلطان عمان وأعلن الحداد وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.

وتوفي سلطان عمان، قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني. وحكم السلطان قابوس، سلطنة عُمان منذ توليه السلطة عام 1970، حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.

وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، صباح اليوم، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان. وقال مجلس الدفاع العماني، في بيان له، إنه "تم عقد جلسة لفتح رسالة السلطان قابوس الخاصة باختيار خليفة له"، مؤكدا أن "هيثم بن طارق بن سعيد هو سلطان عمان".