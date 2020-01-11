مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى بغداد

أعلنت شركة مصر للطيران عن استئناف رحلاتها الجوية إلى بغداد، اعتباراً من اليوم السبت، الموافق ١١ يناير/كانون الثاني.

وذكرت بوابة "أخبار اليوم" المصرية، مساء اليوم، السبت، أن شركة مصر للطيران أعلنت عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة العراقية، بغدد، وذلك بعد تقييم ومتابعة الموقف الأمني في البلاد.

ونوهت إلى أن الشركة المصرية تتابع تطورات الأوضاع الأمنية في العراق، أولا بأول، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من قرارات، وذلك حفاظاً على سلامة الركاب والطائرات.

ودعت شركة مصر للطيران عملائها المسافرين على رحلات بغداد في الاتجاهين، مراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال زيارة أقرب مكتب لمصر للطيران.

وكانت وزارة الطيران المدني المصرية أعلنت تعليق رحلات مصر للطيران المتجهة إلى بغداد، اعتبارا من الأربعاء الماضي، حتى أمس الجمعة.

وجاء قرار السلطات المصرية بعد أيام من عملية جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق "القدس" بالحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وآخرين، بينما توعدت طهران برد قاس على واشنطن.

وتشهد العاصمة بغداد ومدن جنوبي العراق استمرار لاحتجاجات الشعبية منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى تواصل الاعتصامات في بعض الميادين.

وفي سياق متصل، استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم، السبت، أولى الرحلات لشركة "فلاي بغداد" للطيران القادمة من العاصمة العراقية، بغداد، بعد تدشين خط طيران جديد بين العاصمة العراقية والقاهرة.

وحرصت سلطات مطار القاهرة على استقبال الركاب القادمين على الرحلة، البالغ عددهم نحو 140 راكبا، بتقديم الهدايا التذكارية والترحيب بهم داخل صالات المطار فور وصولهم.

يذكر أن شركة "فلاي بغداد" طلبت تسيير رحلات مباشرة بين القاهرة وبغداد، بواقع رحلة أسبوعيا، يوم السبت، من وإلى مطار القاهرة الدولي.