محمد بن سلمان يعزي سلطان عمان الجديد ويهنئه على تولي الحكم

بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة للسلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، قام ولي العهد السعودي بتهنئة السلطان هيثم على توليه مقاليد الحكم في بلاده.

وقال محمد بن سلمان "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، وأسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم لشعبه وأمته".

وأضاف " أبارك لجلالتكم توليكم مقاليد الحكم في سلطنة عُمان الشقيقة، سائلاً المولى لكم دوام التوفيق والسداد في إكمال مسيرة ما قام به الراحل من جهود لتطوير ونهضة سلطنة عمان، متمنياً للشعب العماني الشقيق المزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادتكم الرشيدة، والله يحفظكم من كل سوء ومكروه".

سمو #ولي_العهد يعزي سلطان #عُمان في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.. ويبارك لجلالته توليه مقاليد الحكم في بلاده.https://t.co/BGgosVvD2L#واس pic.twitter.com/268Uyiljzp — واس الأخبار الملكية (@spagov) January 11, 2020

وتوفي سلطان عمان، قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني. وحكم السلطان قابوس، سلطنة عُمان منذ توليه السلطة عام 1970، حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.

وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، صباح اليوم، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان.

وقال مجلس الدفاع العماني، في بيان له، إنه "تم عقد جلسة لفتح رسالة السلطان قابوس الخاصة باختيار خليفة له"، مؤكدا أن "هيثم بن طارق بن سعيد هو سلطان عمان".