تسجيل
20:49 11 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    سد النهضة

    خبير قانون دولي: ثغرة في بيان الخارجية المصرية بشأن سد النهضة

    © REUTERS / Tiksa Negeri
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104334/78/1043347836.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202001111044024073-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9/

    علق أستاذ القانون الدولي العام في مصر الدكتور أيمن سلامة على البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية المصرية بشأن الجولة الأخيرة من سلسلة الاجتماعات الفنية للتشاور بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي.

    وقالت الخارجية المصرية في بيان أمس السبت إن "مصر توضح أن هذه الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب (تعنت أثيوبيا) وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة، بما يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية، وفي مقدمتها اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس/آذار 2015، وكذلك اتفاقية ١٩٠٢ التي أبرمتها إثيوبيا بإرادتها الحرة كدولة مستقلة، واتفاقية ١٩٩٣ التي تعهدت فيها بعدم إحداث ضرر لمصالح مصر المائية، إلا أن إثيوبيا تسعى للتحكم في النيل الأزرق كما تفعل في أنهار دولية مشتركة أخرى تتشاطر فيها مع دول شقيقة".

    وقال سلامة في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن "المعاهدة الدولية الملزمة حصريا للدول المتنازعة مصر والسودان وإثيوبيا هي اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة الموقعة في الخرطوم مارس ٢٠١٥ وبالرغم من أن هذه الاتفاقية تعد اتفاقية إطارية عامة إلا أنها هي الصك الدولي الوحيد الملزم للدول الثلاث في شأن تناول كافة المسائل الفنية والعلاقات القانونية الجديدة بين الدول الثلاث اعتبارا من لحظة توقيع الاتفاقية في الخرطوم حيث نفذت بمجرد توقيع ممثلي الدول الثلاث في الخرطوم".

    سد النهضة الإثيوبي
    © AP Photo / Elias Asmare
    مصر: بيان إثيوبيا الأخير حول مفاوضات سد النهضة فيه تضليل متعمد وتشويه للحقائق
    وتعقيبا على بيان الخارجية المصرية الذي صدر أمس، أضاف سلامة، "كان بيانا موقوتا وضروريا وذلك للتعبير عن الموقف الرسمي للحكومة المصرية تجاه ما ورد في البيان الرسمي الإثيوبي".

    أما ذكر أية اتفاقية سابقة على اتفاقية إعلان المبادئ المشار إليها، أكد سلامة أن "الاتفاق الإطاري الذي وقع بين الرئيس مبارك ورئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي، في عام ١٩٩٣ لم يدخل حيز النفاذ في الدولتين، ومن ثم فمن المحال الدفع بذلك الاتفاق الذي لم يدخل حيز النفاذ تجاه المسائل القانونية والفنية المتعلقة بتنظيم الانتفاع المنصف المشترك من مياه نهر النيل بعد بناء المشروع الهندسي على النيل الأزرق (سد النهضة)".

    وأوضح سلامة أن "كافة دول حوض النيل -عدا السودان- وبعد استقلالها أعلنت إعلانا رسميا أودعته لدى الأمين العام للأمم المتحدة بتحفظها على كافة المعاهدات الدولية المختلفة المعنية بتنظيم الانتفاع بمياه نهر النيل والتي كانت قد أبرمت في الحقبة الاستعمارية".

    وقال سلامة: "لقد فات على البيان الرسمي المصري أن يضمن في البيان التنبيه على إثيوبيا وكافة الدول أعضاء الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كافة أن المبدأ الخامس الملزم من اتفاقية إعلان المبادئ والمعنون (مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد) أنه يستلزم الاتفاق بين الدول الثلاث على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة، فضلا عن الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل الثانوي لسد النهضة".

    وأشار سلامة إلى أن "البيانات الرسمية للدول والتي تصدر عن ممثليها الرسميين أثناء النزاعات الدولية تحدد المواقف الرسمية للدول، ومن ثم يمكن أن تشكل دفعا قانونيا يعتد به للدولة مصدرة هذه البيانات ويمكن أيضا أن يشكل بينة مضادة على ذات الدولة تدفع به الدولة الطرف أو الدول الأطراف في ذات النزاع".

    وكشف سلامة أن "دور وزارة الخزانة الأمريكية فضلا عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمنظمة الأمم المتحدة لا يتعدى حدود المسهل والمسرع والمراقب للمشاورات الفنية التي تجريها الدول الثلاثة من أجل إبرام اتفاق فني يتناول كافة المسائل الفنية التفصيلية المتعلقة بقواعد الملء الأول وتشغيل السد والتصريف والمسائل الفنية الأخرى وبما لا يحيد عن المبادئ العامة الواردة في الاتفاقية الأم (إعلان المبادئ العامة)".

    انظر أيضا:

    خبير موارد مائية: الصين يمكن أن تكون وسيطا جديدا في حل أزمة سد النهضة
    مصر: بيان إثيوبيا الأخير حول مفاوضات سد النهضة فيه تضليل متعمد وتشويه للحقائق
    أزمة سد النهضة.. مصر تقول إنها مهتمة بحالة الفيضان وليس عدد السنوات
    وزير الخارجية المصري يغادر إلى واشنطن لحضور اجتماعات "سد النهضة"
    بعد تعثرها... هل يعيد اجتماع واشنطن مفاوضات سد النهضة إلى مسارها الصحيح 
    الكلمات الدلالية:
    الخارجية المصرية, سد النهضة, إثيوبيا, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسن على السجادة الحمراء، لحضور حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في نسخته الـ 77 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، 5 يناير 2020
    زيارة بوتين إلى دمشق واغتيال سليماني في العراق...أبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    ليسود الأمن والسلام...ترامب يرغب في توسيع الناتو ليشمل منطقة الشرق الأوسط
    ليسود الأمن والسلام...ترامب يرغب في توسيع "الناتو"
    إنفوجراف... من هو سطان عمان الجديد هيثم بن طارق
    من هو سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك