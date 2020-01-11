اليمن... القوات المشتركة تعلن اقتحام مواقع لـ"أنصار الله" شمال الضالع

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم السبت، إلحاق خسائر في صفوف جماعة أنصار الله "الحوثيين"، خلال عمليات هجومية في محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي في "فيسبوك" أن "القوات المشتركة نفذت عمليات إغارة على عدد من مواقع الحوثيين في قطاعي الفاخر وهجار جنوبي منطقة العود (شمال الضالع)، بدأت بقصف مدفعي مكثف على نقاط تمركزهم شمال وغرب مدينة الفاخر، وتلى ذلك عمليات اقتحامية نفذتها وحدات المشاة على مواقع في منزل الشيخ شائف".

وأضاف أن "هجوما آخر شنته القوات على الحوثيين شمال بلدة حبيل العبدي جنوبي العود، تمكنت خلاله من اقتحام مواقع استراتيجية، والسيطرة النارية على خطوط إمدادهم بين عزل بيت الشرجي وعزاب وعزل شليل وسائلة هجار".

وأكد "سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين خلال العمليات الهجومية"، مشيرا إلى "أن جثث بعض القتلى لا تزال في مدرسة حبيل العبدي التي اندحر منها الحوثيون تحت وقع عمليات الإغارة".

ونقل المركز عن أركان حرب اللواء 30 مدرع، العقيد محمد طاهر جعوال، قوله إن "العمليات الاستباقية في قطاعي الفاخر وهجار نُفذت بناء على معلومات استخباراتية عن عزم الحوثيين شن هجوم محتمل باتجاه هذين القطاعين"، مؤكدا أنها "حققت أهدافها بدقة".

من جانبه، قال قائد المنطقة العسكرية الرابعة في الجيش اليمني اللواء الركن فضل حسن، إن "العمليات تمهد لتحرك عسكري قادم للتوغل وإسقاط مناطق جديدة جنوبي محافظة إب".

وكانت القوات المشتركة أعلنت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، السيطرة على بلدة الفاخر غربي مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع، خلال هجوم واسع على الحوثيين.