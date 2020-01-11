"سيف الملك" يشعل المنافسة في مهرجان للإبل

أشعلت جائزة "سيف الملك" للون الوضح، المنافسة في مهرجان الملك بن عبد العزيز للإبل، اليوم السبت.

وأكد الفائز بالجائزة، سعد بن تركي الحقباني، على "أن المسمى الجديد لفئة 50 وهو "سيف الملك" أعطى هذه المنافسة طابعا خاصا، وأصبحت جاذبة لكثير من الملاك من أجل المشاركة فيها، وتحقيق هذا اللقب الذي له مكانة كبيرة في نفوس الجميع"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح "الحقباني" أن مسمى "سيف الملك"، "يعد الدافع لجميع المتنافسين والصعود من المشاركة في فئة الـ30 إلى فئة الـ50، وتعزيز المنقية بعدد من الفرديات للمنافسة".

وأشار إلى أن "بيرق المؤسس وسيف الملك وشلفا ولي العهد"، مسميات تدفع كل مشارك لتنافس للظفر بالفوز بها، لما تحمله تلك المسميات من ألقاب غالية على كل مواطن.

نبارك للفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز لـ ⁧#مزاين_الإبل⁩ في فئة سيف الملك للون الوضح. pic.twitter.com/4W6SJzXAf3 — مهرجان الإبل (@alaibilfestival) January 11, 2020

وشدد على أن المتسابقين سيواصلون التطلعات من خلال المشاركة في فئات الوضح الأخرى، "النخبة وفئة المائة".

وكانت منقية "متعبات" لتركي سعد سويد الحقباني الدوسري، حققت في النسخة الماضية "الثالثة" المركز الأول في فئة الـ30.

وعزز سعد بت تركي الحقباني، منقياته من خلال صفقات من نوادر الوضح، والتي كفلت له الفوز اليوم بسيف الملك.

وانطلقت مسابقة فئة سيف الملك (50) لون الوضح وسط حضور جماهيري كبير، وجاء الكويتي، طلال مسلم محمد فارس في المركز الثاني، فيما حل عبد الله مطلق ناصر القريني ثالثا، واحتل مناحي محمد فهد القحطاني المركز الرابع، ومعيض فالح سعيد العرجاني المركز الخامس.

وتختتم، غدا الأحد، منافسات لون الوضح، من خلال إقامة مسابقة فئة 100 بيرق المؤسس.