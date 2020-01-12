حمد بن جاسم يشيد بالانتقال السلس للسلطة في عمان 

نعى رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، كما أشاد بالانتقال السلس للسلطة في عمان مشيرا إلى علاقته بالسلطان الجديد.

وقال ابن جاسم في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "رحم الله جلالة السلطان قابوس لقد عرفته عن قرب لسنوات طويلة واستفدت من حكمته وكيفية تعامله مع القضايا الصعبة فهو لا يتغير في الأساسيات التي تحكم سياسته فهو حازم وحكيم في نفس الوقت. فالثبات والرصانة هي جزء مهم من شخصيته".

رحم الله جلالة السلطان قابوس لقد عرفته عن قرب لسنوات طويلة واستفدت من حكمته وكيفية تعامله مع القضايا الصعبة فهو لا يتغير في الأساسيات التي تحكم سياسته فهو حازم وحكيم في نفس الوقت. فالثبات والرصانة هي جزء مهم من شخصيته ، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) January 11, 2020

وأضاف: "لست هنا بصدد ذكر مواقف كثيره بين البلدين تؤكد على عمق الرؤية ورقي التعامل ، كذلك عرفت قابوس الإنسان الذي كان يتعامل بمنتهى اللطف والود معي شخصياً وأيضاً في مواقف كثيره لست في صدد ذكرها ، رحمك الله وأسكنك في فسيح جناته".

وعن السلطان الجديد، هيثم بن طارق، قال رئيس وزراء قطر السابق: "أتمنى لجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور الذي عرفته وتعاملت معه كل التوفيق والنجاح فنعم الخلف لنعم سلف. وأود أن أشيد بالانتقال السلس للسلطة وهذا يدل على حرصهم على استقرار الوطن وأن سلامة الوطن واستقراره تأتي في مقدمة أولويات العائلة الحاكمة والشعب العماني الشقيق".

كما أتمنى لجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور الذي عرفته وتعاملت معه كل التوفيق والنجاح فنعم الخلف لنعم سلف. وأود ان اشيد بالانتقال السلس للسلطة وهذا يدل على حرصهم على استقرار الوطن وان سلامة الوطن واستقراره تأتي في مقدمة أولويات العائلة الحاكمة والشعب العماني الشقيق — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) January 11, 2020

وأعلن ديوان البلاط السلطاني في دولة عمان، صباح أمس السبت، وفاة السلطان قابوس، كما أعلن الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.

وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، يوم السبت، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان، خلفا للسلطان قابوس