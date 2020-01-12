إعلام: ترحيل عسكريين سعوديين من أمريكا على خلفية إطلاق النار في قاعدة "بينساكولا"

قالت وسائل إعلام أمريكية إنه سيتم ترحيل أكثر من عشرة عسكريين سعوديين يتدربون في منشآت عسكرية أمريكية من الولايات المتحدة، بعد مراجعة أعقبت إطلاق النار المميت الشهر الماضي في قاعدة بينساكولا بولاية فلوريدا.

وحسبما ذكر تقرير لشبكة CNN الأمريكية، قال مصدران مطلعان إن هؤلاء السعوديين ليسوا متهمين بمساعدة الملازم الثاني في سلاح الجو السعودي الذي قتل ثلاثة بحارة أمريكيين في إطلاق النار في ديسمبر/كانون الثاني، لكن يشتبه في أن بعضهم له صلات بحركات متطرفة.

ولفتت الشبكة إلى أن متحدثين باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل رفضوا التعليق على التقرير.

وقالت "سي إن إن"، إن حوالي عشرة من المتدربين السعوديين في قاعدة بنساكولا كانوا محتجزين حيث يُحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في إطلاق النار باعتباره هجوما إرهابيا محتملا".

وأشارت الشبكة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بدأت مراجعة لجميع المتدربين العسكريين السعوديين في البلاد، وعددهم حوالي 850 طالبا.

لم يتم توجيه اتهام لأي منهم..

وأوضحت الشبكة الأمريكية إنه لم يتم توجيه اتهام إلى أي من المتدربين السعوديين كجزء من التحقيق.

وكانت الدفاع الأمريكية قالت، 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن الطلاب السعوديين لا يشكلون تهديدا على أمريكا، مشيرة إلى أن مراجعة الطلاب السعوديين، بعد واقعة إطلاق النار في قاعدة أمريكية، أظهرت أنه لا توجد أية "تهديدات" حاليا.

وقال مسؤولون، آنذاك، إن أمريكا أوقفت 175 سعوديا يدرسون الطيران العسكري بعد إطلاق نار في قاعدة بحرية في فلوريدا.

The Navy grounded Saudi military trainees indefinitely in the wake of a fatal shooting at the Naval Air Station in Pensacola, Florida https://t.co/wKGnj257ng — The New York Times (@nytimes) December 10, 2019

ولقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون في حادث إطلاق نار في قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، فيما أعلنت البحرية الأمريكية مقتل المهاجم أيضا.

بدوره، أصدر الملك سلمان، توجيهاته للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف.