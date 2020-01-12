أمير قطر يتوجه إلى سلطنة عمان للتعزية في وفاة السلطان قابوس

غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، الدوحة، باتجاه سلطنة عمان لتقديم واجب العزاء بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، صحبة وفد رسمي.

وحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، "غادر سمو أمير البلاد المفدى الدوحة متوجها إلى سلطنة عمان الشقيقة لتقديم التعازي في وفاة السلطان الراحل المغفور له بإذن الله تعالى قابوس بن سعيد بن تيمور".

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 12, 2020

وقال الأمير تميم في تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذا يوم حزين لجميع الشعوب الخليجية، كما للأشقاء في عمان.. ببالغ الأسى تلقينا في قطر نبأ رحيل السلطان قابوس إلى رحمة الله تعالى، تاركا وراءه بلدا ناهضا وإرثا عظيما يعتز به الجميع. إنه فقد كبير للأمتين العربية والإسلامية .. نعزي الشعب العماني الشقيق ونسأل الله لجلالته الفردوس الأعلى".

— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) January 11, 2020

​وورى جثمان السلطان قابوس بن سعيد الثرى، أمس السبت، غداة وفاته عن عمر يناهز 79 عاما، وذلك في مقبرة الأسرة المالكة بالعاصمة مسقط.

وحضر مراسم الدفن، السلطان الجديد هيثم بن طارق، وعدد من المسؤولين وجمع من الشعب.