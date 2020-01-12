أمير قطر يتوجه إلى سلطنة عمان للتعزية في وفاة السلطان قابوس

وحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، "غادر سمو أمير البلاد المفدى الدوحة متوجها إلى سلطنة عمان الشقيقة لتقديم التعازي في وفاة السلطان الراحل المغفور له بإذن الله تعالى قابوس بن سعيد بن تيمور".
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 12, 2020
وقال الأمير تميم في تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذا يوم حزين لجميع الشعوب الخليجية، كما للأشقاء في عمان.. ببالغ الأسى تلقينا في قطر نبأ رحيل السلطان قابوس إلى رحمة الله تعالى، تاركا وراءه بلدا ناهضا وإرثا عظيما يعتز به الجميع. إنه فقد كبير للأمتين العربية والإسلامية .. نعزي الشعب العماني الشقيق ونسأل الله لجلالته الفردوس الأعلى".
— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) January 11, 2020
وورى جثمان السلطان قابوس بن سعيد الثرى، أمس السبت، غداة وفاته عن عمر يناهز 79 عاما، وذلك في مقبرة الأسرة المالكة بالعاصمة مسقط.
وحضر مراسم الدفن، السلطان الجديد هيثم بن طارق، وعدد من المسؤولين وجمع من الشعب.
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