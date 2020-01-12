وزير الخارجية الإيراني يلتقي السلطان هيثم في عمان

التقى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد، في عمان.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن ظريف وصل، اليوم، إلى السلطنة، للمشاركة في مراسم تأبين السلطان قابوس بن سعيد، نيابة عن إيران حكومة وشعبا.

دیدار ظریف با پادشاه جدید عمان|



وزیر خارجه ایران که به منظور شرکت در مراسم ترحیم سلطان قابوس به عمان سفر کرده است با پادشاه جدید این کشور دیدار و گفتگو کرد. pic.twitter.com/3wgIAj0b70 — روزنامه ایران (@IranNewspaper) January 12, 2020

​وقدم ظريف التعازي في وفاة السلطان قابوس، كما بارك للسلطان الجديد توليه شؤون السلطنة، مؤكدا استعداد إيران لتوسيع وتعزيز العلاقات الثنائية العريقة بين طهران ومسقط.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني في دولة عمان، أمس السبت، وفاة السلطان قابوس، كما أعلن الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.

وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، يوم السبت، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان، خلفا للسلطان قابوس.