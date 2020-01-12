وزير الخارجية الإيراني يلتقي السلطان هيثم في عمان

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن ظريف وصل، اليوم، إلى السلطنة، للمشاركة في مراسم تأبين السلطان قابوس بن سعيد، نيابة عن إيران حكومة وشعبا.
دیدار ظریف با پادشاه جدید عمان|— روزنامه ایران (@IranNewspaper) January 12, 2020
وزیر خارجه ایران که به منظور شرکت در مراسم ترحیم سلطان قابوس به عمان سفر کرده است با پادشاه جدید این کشور دیدار و گفتگو کرد. pic.twitter.com/3wgIAj0b70
وقدم ظريف التعازي في وفاة السلطان قابوس، كما بارك للسلطان الجديد توليه شؤون السلطنة، مؤكدا استعداد إيران لتوسيع وتعزيز العلاقات الثنائية العريقة بين طهران ومسقط.
وأعلن ديوان البلاط السلطاني في دولة عمان، أمس السبت، وفاة السلطان قابوس، كما أعلن الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.
وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، يوم السبت، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان، خلفا للسلطان قابوس.
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