إسرائيل تحتفي بلوحة "أبو ظبي"

احتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء أمس، السبت، بلوحة تحمل اسم "أبو ظبي".

ونشرت الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية على "تويتر" تغريدة جديدة احتفت من خلالها بسيارة، قالت إنها إماراتية وتحمل لوحة "أبو ظبي"، بعدما شوهدت وهي تجوب شوارع إسرائيلية.

سيارة تحمل لوحة ترخيص إماراتية تجوب شوارع اسرائيل 🇦🇪🇮🇱



تفاجأ مواطنون في إسرائيل هذا الأسبوع بتحرك سيارة تحمل لوحة ترخيص تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة لإمارة أبوظبي في الطرق الإسرائيلية.

نشر هذه الصور مراسل القناة ال-12 الإسرائيلية فرات نصار@nassar_furat pic.twitter.com/sfOeayZmcy — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 11, 2020

وذكرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن سيارة تحمل لوحة ترخيص إماراتية شوهدت وهي تجوب شوارع إسرائيل.

وقالت الصفحة:

تفاجأ مواطنون في إسرائيل هذا الأسبوع بتحرك سيارة تحمل لوحة ترخيص تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة لإمارة أبوظبي في الطرق الإسرائيلية.