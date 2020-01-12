أمير الكويت يصل إلى عمان لتقديم العزاء في وفاة السلطان قابوس... فيديو

وصل أمير الكويت، الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، اليوم الأحد، إلى سلطنة عمان، لتقديم العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وقدم أمير الكويت العزاء إلى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عمان، وأخيه، فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وأخيه شهاب بن طارق آل سعيد، ولإخوانه في الأسرة المالكة بوفاة السلطان قابوس، وذلك في قصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

لحظة وصول سمو الأمير إلى عمان لتقديم العزاء بوفاة السلطان قابوسhttps://t.co/chpTeol6F8 pic.twitter.com/hRNNZQE18v — الوطن الإلكترونية (@WatanNews) January 12, 2020

​وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعث أمس السبت، برقية تعزية إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان أعرب فيها باسمه وباسم الشعب الكويتي عن بالغ الحزن والأسى وخالص التعازي وصادق المواساة لجلالته وللأسرة الكريمة وللشعب العماني الشقيق بوفاة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله تعالى.

وتوفي سلطان عمان، قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني، وحكم السلطان قابوس، سلطنة عُمان منذ توليه السلطة عام 1970، حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.

وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، صباح اليوم، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان، وقال مجلس الدفاع العماني، في بيان له، إنه "تم عقد جلسة لفتح رسالة السلطان قابوس الخاصة باختيار خليفة له"، مؤكدا أن "هيثم بن طارق بن سعيد هو سلطان عمان".