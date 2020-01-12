إغلاق جامعة واسط جنوبي العراق بعد مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن

أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، بأنه تم إغلاق جامعة واسط جنوبي العراق، وذلك بعد مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن.

وذكر موقع "السومرية نيوز" العراقي أن المواجهات التي شهدها محيط الجامعة، أسفرت عن إصابة 40 شخصا.

واسط الآن ⭕

من جامعة واسط pic.twitter.com/rNoKrWWyM5 — الاعلامية رشا السلطاني (@Rasha_Sultani) January 12, 2020

​ونقل الموقع عن مصدر أمني قوله إن "حصيلة المصادمات التي وقعت قرب جامعة واسط ارتفعت إلى 40 جريحا"، لافتا إلى أن "العدد قابل للارتفاع".

وأضاف المصدر أن "عشرات المتظاهرين توجهوا إلى مبنى قيادة شرطة واسط".