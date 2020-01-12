"أرامكو" السعودية تخصص 450 مليون سهم للمستثمرين ليبلغ إجمالي الطرح 3.45 مليار سهم

أعلن عملاق النفط السعودي (أرامكو)، اليوم الأحد، عن تخصيص 450 مليون سهم إضافية بسعر الطرح الأولي البالغ 32 ريالا للسهم (حوالي 8.33 دولار أمريكي)؛ ليصبح الحجم الإجمالي للطرح 3.45 مليار سهم، تبلغ قيمته 110.4 مليار ريال (29.4 مليار دولار).

القاهرة – سبوتنيك. وبحسب صحيفة "سبق"، اليوم الأحد، فإن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، أعلنت عن استلامها إشعارا إلحاقيّا من شركة "جولدمان ساكس العربية السعودية"، (مدير الاستقرار السعري)؛ فيما يخص الطرح العام الأولى من أسهم المصدر (الطرح)، الذي يتضمن إعلان ما بعد مدة الاستقرار السعري، وممارسة مدير الاستقرار السعري لخيار الشراء.

© REUTERS / Maxim Shemetov منشأة نفط أرامكو السعودية في بقيق، 12 أكتوبر 2019

وقدّم مدير الاستقرار السعري إخطارا للمملكة العربية السعودية والشركة بخصوص ممارسته لخيار شراء الأسهم الممنوح من قِبَل المملكة، فيما يخص 450 مليون سهم عادي من أسهم المصدر (أسهم خيار الشراء)، بسعر الطرح والبالغ 32 ريال لكل سهم (خيار الشراء).

ونظرا لعدم قيام مدير الاستقرار السعري بتنفيذ عمليات استقرار سعري خلال مدة الاستقرار السعري؛ سيصبح الحجم الإجمالي للطرح بعد ممارسة خيار الشراء 3.45 مليار سهم عادي.

ولتجنّب الشك؛ فإن الأسهم البالغ عددها 450 مليونا والخاضعة لخيار الشراء، قد تم تخصصيها للمستثمرين خلال عملية بناء سجل الأوامر؛ وبالتالي فلن يتم طرح أي أسهم إضافية في السوق اليوم، ولن يمتلك مدير الاستقرار السعري أي أسهم في الشركة كنتيجة لممارسة خيار الشراء.

وبدأ اكتتاب الأفراد والمؤسسات في 1.5 بالمئة من أسهم "أرامكو" السعودية، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بنطاق سعري بين 30 و32 ريالاً؛ وبلغ ما جمعته الشركة منه أكثر من 25.6 مليار دولار، وتعد أرامكو أكثر الشركات النفطية وغير النفطية قيمة في العالم، إذ تبلغ قيمتها نحو 1.7 تريليون دولار أمريكي.