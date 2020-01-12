خرق مبكر لـ"الهدنة"... قتلى بقصف صاروخي نفذته "النصرة" على حلب وحماة

استهدفت المجموعات المسلحة المنتشرة في المنطقة منزوعة السلاح بإدلب اليوم الأحد، عدة أحياء سكينة في مدينة حلب وريف حماة خارقة بشكل مبكر نظام وقف إطلاق النار.

وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة إن موجة من القذائف الصاروخية سقطت على أحياء بلدتي العزيزية والرصيف بريف حماة الشمالي الغربي، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية كبيرة بممتلكات المدنيين إضافة إلى تضرر الشبكة الكهربائية في البلدتين.

وفي حلب، أكد مراسل "سبوتنيك" أن مدنيين اثنين قتلا اليوم الأحد وأصيب خمسة آخرون باستهداف مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي أحياء الخالدية وشارع النيل والشهباء بوابل من القذائف الصاروخية.

ونقل المراسل عن مصدر ميداني تأكيده أن مدفعية الجيش السوري ردت على مصادر إطلاق القذائف مستهدفة مواقع وتحركات المسلحين في الأطراف الغربية لمدينة حلب ما أسفر عن تدمير عدة مقرات ومواقع تابعة للمجموعات المسلحة.

وسرى منذ فجر اليوم اتفاق لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب، بالتزامن مع افتتاح الجيش السوري ووحدات الشرطة الروسية، ممرات إنسانية في ريفي حلب وحماة لإتاحة الفرصة أمام خروج المدنيين من مناطق سيطرة جبهة النصرة وحلفائها.