حصيلة الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة العراقية وسط البلاد

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بأن حصيلة المصادمات قرب مبنى جامعة واسط ارتفعت إلى 59 مصاباً بينهم 48 عنصراً في الشرطة.

وأوضح المصدر لموقع "السومرية نيوز" الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "48 عنصراً من الشرطة أصيبوا، فيما أصيب 11 متظاهراً".

الآن ⭕

اعتداء على الامن الجامعي والكوادر التدريسية

لجامعة واسط من قبل محتجون في واسط pic.twitter.com/9HoyzbDPrq — الاعلامية رشا السلطاني (@Rasha_Sultani) January 12, 2020

وفي وقت سابق من اليوم أفادت وسائل إعلام، بأنه تم إغلاق جامعة واسط جنوبي العراق، وذلك بعد مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن.

واسط الآن ⭕

من جامعة واسط pic.twitter.com/rNoKrWWyM5 — الاعلامية رشا السلطاني (@Rasha_Sultani) January 12, 2020

ويواصل المتظاهرون في العراق، احتجاجاتهم في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، وحتى الآن، لحين اختيار حكومة مؤقتة بقيادة مرشح مستقل، وغير حزبي، ولم يشارك في حكومات ما بعد عام 2003، وإجراء انتخابات مبكرة، ومحاكمة المتورطين بقتل المشاركين في المظاهرات، ومطالب أخرى للقضاء على الفساد، والبطالة، والتدخلات الأجنبية.