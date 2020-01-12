حصيلة الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة العراقية وسط البلاد

وأوضح المصدر لموقع "السومرية نيوز" الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "48 عنصراً من الشرطة أصيبوا، فيما أصيب 11 متظاهراً".
الآن ⭕— الاعلامية رشا السلطاني (@Rasha_Sultani) January 12, 2020
اعتداء على الامن الجامعي والكوادر التدريسية
لجامعة واسط من قبل محتجون في واسط pic.twitter.com/9HoyzbDPrq
وفي وقت سابق من اليوم أفادت وسائل إعلام، بأنه تم إغلاق جامعة واسط جنوبي العراق، وذلك بعد مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن.
واسط الآن ⭕— الاعلامية رشا السلطاني (@Rasha_Sultani) January 12, 2020
من جامعة واسط pic.twitter.com/rNoKrWWyM5
ويواصل المتظاهرون في العراق، احتجاجاتهم في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، وحتى الآن، لحين اختيار حكومة مؤقتة بقيادة مرشح مستقل، وغير حزبي، ولم يشارك في حكومات ما بعد عام 2003، وإجراء انتخابات مبكرة، ومحاكمة المتورطين بقتل المشاركين في المظاهرات، ومطالب أخرى للقضاء على الفساد، والبطالة، والتدخلات الأجنبية.
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