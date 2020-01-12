لأول مرة منذ اندلاع الأزمة... تميم وبن زايد وظريف يجتمعون في مكان واحد... صور

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    © REUTERS / CHRISTOPHER PIKE
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    التقى قادة من العالم والمنطقة، كثير منهم على خلاف، بسلطان عمان الجديد، اليوم الأحد، لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي ساعدت دبلوماسيته الهادئة على مدى خمسة عقود في السلطة في تهدئة الاضطرابات بالمنطقة.

    © REUTERS / Official Presidential Website
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    وبحسب "رويترز" كان أمير قطر ورئيس الإمارات، اللتين تشهدان خلافا منذ مدة طويلة، من بين الذين زاروا قصر السلطان في مسقط، إضافة إلى وزير خارجية إيران، الخصم اللدود للسعودية والإمارات حليفتي الولايات المتحدة.

    وتعهد سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد بعد توليه السلطة أمس السبت بانتهاج السياسة الخارجية لسلفه، الذي حظي بدعم الغرب، والتي حققت بها مسقط التوازن في العلاقات بين جارتيها الكبريين السعودية وإيران وأيضا الولايات المتحدة.

    وقالت إلينا ديلوجر وهي الزميلة الباحثة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى "سيكون تحديه من الآن فصاعدا هو الإسراع بتكوين علاقاته الشخصية مع الشركاء الأجانب وتوضيح موقفه المرجح أن يبقى على نفس مسار السياسة الخارجية لعمان".

     

    © REUTERS / OMAN NEWS AGENCY
    سلطان عمان اليمين الدستورية هيثم بن طارق آل سعيد يتلقى التعازي من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مسقط

    وتمكن قابوس، الذي توفي يوم الجمعة، عن عمر 79 عاما، من الحفاظ على حياد سلطنة عمان، إذ لم تنحز مسقط لأي طرف في الخلاف الخليجي مع قطر وساعدت في التوسط في محادثات سرية بين واشنطن وطهران عام 2013 أفضت بعد ذلك بعامين إلى إبرام الاتفاق النووي الدولي الذي انسحبت منه واشنطن في 2018.

    ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قابوس بأنه شريك حقيقي لبلاده، عمل مع تسعة رؤساء أمريكيين مختلفين.

    وأضاف في بيان "جهوده التي لم يسبق لها مثيل من أجل الحوار وتحقيق السلام في المنطقة أظهرت لنا أهمية الإنصات لكل وجهات النظر".

    © REUTERS / OMAN NEWS AGENCY
    السلطان العماني هيثم هيثم بن طارق آل سعيد يتلقى التعازي من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني في مسقط

    وقالت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون والأمير تشارلز وصلا إلى مسقط من أجل مراسم العزاء لأطول الحكام العرب بقاء في السلطة والذي أصبح سلطانا في انقلاب عام 1970 بمساعدة من القوة الاستعمارية السابقة بريطانيا. ومن بين الشخصيات الغربية الكبيرة التي توجهت إلى مسقط أيضا الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.

    © REUTERS / OMAN NEWS AGENCY
    السلطان العماني هيثم هيثم بن طارق آل سعيد يتلقى التعازي من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مسقط

    وتولى هيثم السلطة في وقت يشهد توترا متصاعدا بين إيران والولايات المتحدة قد يزعزع استقرار منطقة حيوية بالنسبة لإمدادات النفط العالمية.

    © REUTERS / OMAN NEWS AGENCY
    السلطان العماني هيثم هيثم بن طارق آل سعيد يتلقى التعازي من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في مسقط

    وبوفاة السلطان قابوس، يصبح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح (90 عاما)، والذي كان في مسقط أيضا اليوم الأحد، آخر الزعماء القدامى في منطقة الخليج. وشهدت المنطقة ظهور حاكمين من الشباب في الرياض وأبو ظبي ينتهجان أسلوب المواجهة في السياسة ويعقدان العزم على كبح نفوذ إيران.

    انظر أيضا:

    أمير الكويت يصل إلى عمان لتقديم العزاء في وفاة السلطان قابوس... فيديو
    وزير الخارجية الإيراني يلتقي السلطان هيثم في عمان
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    الكلمات الدلالية:
    السلطان قابوس, محمد بن زايد, تميم, محمد جواد ظريف, الإمارات, عمان, قطر
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