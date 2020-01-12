تسجيل
15:33 12 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    ماراثون الأقصر الدولي

    من أمام معبد حتشبسوت... 270 مشاركا في "ماراثون الأقصر" الدولي

    © Photo / Event Sports
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104403/44/1044034479.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202001121044034797-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%AD%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%AA-270-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/

    تنطلق فعاليات ماراثون مصر الدولى الـ27 بمحافظة الأقصر، الجمعة 17 يناير/كانون الثاني الجاري، بمشاركة 20 جنسية حول العالم.

    ويهدف الماراثون الذي ينظم سنويا في يناير/كانون الثاني بمحافظة الأقصر بالأماكن الأثرية، للترويج للسياحة، وزيادة الإقبال السياحي على مدينة الأقصر.

    وفي العام الماضي، شارك نحو 200 متسابق من 38 دولة في الماراثون، الذي انطلق من ساحة معبد الملكة حتشبسوت غرب محافظة الأقصر.

    مشاركون في ماراثون الأقصر الدولي
    © Photo / Event Sports
    مشاركون في ماراثون الأقصر الدولي

    من ناحيته، قال هشام إبراهيم، مدير ماراثون مصر الدولي السابع والعشرين، بمحافظة الأقصر، إن الماراثون يشارك به نحو 270متسابقا من 20جنسية، سجلوا مشاركتهم عن طريق شركات السياحة والموقع الاليكتروني للماراثون.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد أن إدارة الماراثون نسقت مع جميع الجهات المعنية في محافظة الأقصر.

    وأشار إلى أن الماراثون يتم تنظيمه لمدة يوم واحد، ويشارك فيه جميع الفئات بمن فيهم ذوي الإعاقة، وأن الماراثون يهدف إلى الترويج للسياحة والأماكن الأثرية في مدينة الأقصر، وزيادة عدد الليالي السياحية في مدينة الأقصر.

    وأوضح أن الماراثون يبدأ في السابعة صباح يوم الأحد 17 يناير /كانون الثاني، وينتهي في الواحدة منتصف اليوم، وينقسم الماراثون إلى 3 مستويات منه المارثون الكامل ونصف مارثون وسباق رمسيس وهو 12 كيلو متر.

    ماراثون الأقصر الدولي
    © Photo / Event Sports
    ماراثون الأقصر الدولي

    ينطلق الماراثون من ساحة معبد حتشبسوت بالدير البحري، في 3 سباقات، وهي مسافات 42 كم، و22 كم، و12 كم، وسط المناطق الأثرية المختلفة، إذ يتجه مرورا بمدينة هابوا ثم تمثالي ممنون، ومن ثم الاتجاه نحو طريق وادي الملوك بالبرا الغربي، والاتجاه شمالا مرة أخرى بمعبد سيتي الأول، ورمسيس الثاني، ثم العودة مرة أخرى لمعبد حتشبسوت.

    وأوضح هشام إبراهيم، مدير الماراثون، أن الماراثون يقام تحت رعاية وزارة السياحة ممثلة في الهيئة العاة لتنشيط السياحة، ومحافظة الأقصر، والاتحاد المصري لألعاب القوى، ليكون من بين أهم الفعاليات الرياضية بمنطقة الشرق الأوسط، كواحد من الأحداث السياحية الثابتة على الأجندة المصرية لمدة ربع قرن.

    الدورات السابقة

    في تصريحات سابقة خلال الدورة 24 من الماراثون، قال جاسر رياض عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية واتحاد السلة ورئيس الماراثون، إن المهرجان بدأ منذ عام 1994، وذلك عقب حادث الهجوم الإرهابي علي معبد حتشبسوت غربي محافظة الأقصر.

    أحد المشاركين في مهرجان الأقصر الدولي
    © Photo / Event Sports
    أحد المشاركين في مهرجان الأقصر الدولي

    وبحسب "رياض"، فإنه تقرر إقامة المهرجان للبدء في تنشيط وعودة السياحة من جديد، في عهد الدكتور ممدوح البلتاجي وزير السياحة في ذلك الوقت.

    وينطلق ماراثون الأقصر كل عام من أمام معبد حتشبسوت، للتأكيد علي أن الأقصر مدينة الأمن والأمان، وجاءت فكرة انطلاقه من معبد حتشبسوت من نقوش للملكة حتشبسوت تتقدم المشاركين في رياضة الجري للاستعداد للحروب والفتوحات الخاصة بالملكة الفرعونية القديمة، لتصبح بذلك أول سيدة في التاريخ تشارك في الرياضة، وتعرف الناس بماهية الرياضة وقيمتها للشعوب حول العالم.

    انظر أيضا:

    قصة العداءة التي وصلت خط النهاية "زحفا" في ماراثون لندن (فيديو + صور)
    بمشاركة فتيات من غزة... ماراثون بريطاني ضد تسليح إسرائيل بالطائرات
    شركاء بالنصر السوري... ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة وسط دمشق...صور وفيديو
    ماراثون "بحبك سوريا" في دمشق... صور
    شركة "توتال" الفرنسية تستحوذ على حصة "ماراثون أويل" في حقل الواحة وسط ليبيا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مصر اليوم, أخبار مصر, الأقصر, ماراثون, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسن على السجادة الحمراء، لحضور حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في نسخته الـ 77 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، 5 يناير 2020
    زيارة بوتين إلى دمشق واغتيال سليماني في العراق...أبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    ليسود الأمن والسلام...ترامب يرغب في توسيع الناتو ليشمل منطقة الشرق الأوسط
    ليسود الأمن والسلام...ترامب يرغب في توسيع "الناتو"
    إنفوجراف... من هو سطان عمان الجديد هيثم بن طارق
    من هو سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك