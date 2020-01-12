نصر الله: ترامب أكثر رئيس "كذاب" في تاريخ أمريكا

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أن الرد على اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أمريكية في بغداد، ليس عملية واحدة، في إشارة إلى الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد بالعراق، ولكن بمسار طويل سيفضي إلى إخراج الولايات المتحدة الأمريكية من الشرق الأوسط.

وبحسب قناة "الجديد" اللبنانية، قال نصر الله في كلمة بمناسبة "أسبوع الفريق سليماني ورفاقه الشهداء"، اليوم الأحد "الرد على اغتيال سليماني ليس عملية واحدة وإنما مسار طويل يجب أن يفضي إلى إخراج أمريكا من الشرق الأوسط".

وأضاف نصر الله "عملية عين الأسد خطوة مزلزلة على طريق طويل في الرد على جريمة اغتيال سليماني".

#نصرالله: عملية عين الأسد خطوة عسكرية في طريق طويل كشفت عن حقيقة القدرة العسكرية الإيرانية وتعبّر عن شجاعة كبيرة وهي رسالة قوية لكل من يريد التعامل مع أميركا ضد إيران — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) January 12, 2020

وأوضح "عملية عين الأسد خطوة عسكرية كشفت عن حقيقة القدرة العسكرية الإيرانية وتعبّر عن شجاعة كبيرة وهي رسالة قوية لكل من يريد التعامل مع أمريكا ضد إيران".

وأكد نصر الله أن "تشييع قاسم سليماني في إيران أرعب ترامب وإدارته".

وتابع قائلا "أكثر رئيس كذاب في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية هو ترامب، مشيرا أن قاسم سليماني لم يكن يخطط لتفجير سفارات أمريكية".

#نصرالله: أكثر رئيس كذاب في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية هو #ترامب، فـ #قاسم_سليماني لم يكن يخطط لتفجير سفارات أميركية — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) January 12, 2020

وأشار نصر الله إلى أن "إسرائيل مجرد أداة أمريكية وأمريكا هي التهديد الأول والمجرم الأكبر في هذا العالم".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة، 3 يناير/ كانون الثاني، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.

وردا على عملية الاغتيال، شنت إيران هجوما بعشرات الصواريخ الباليستية على قاعدتي "عين الأسد" في محافظة الأنبار، و"الحرير" في أربيل، حيث تتواجد قوات أمريكية.