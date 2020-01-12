الجيش السوري يستعد لفتح جبهة غرب حلب... وسلاح الجو يستهدف "داعش" في البادية

استهدف سلاح الجو السوري مجموعات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في البادية السورية على امتداد محيط باديتي تدمر والسخنة، فيما ألقت مروحيات الجيش قصاصات ورقية فوق ريفي إدلب وحلب تحث المدنيين على الخروج باتجاه المناطق الآمنة، بالتوازي مع وصول تعزيزات على جبهة ريف حلب الغربي.
وأفادت صحيفة "الوطن" نقلا عن مصادر أن سلاح الجو السوري استهدف فلول تنظيم "داعش" الإرهابي على امتداد محيط باديتي تدمر والسخنة وصولا إلى المنطقة الواقعة بالقرب من الحدود الإدارية المشتركة مع ريف محافظة دير الزور في أقصى ريف حمص الشرقي محققا إصابات دقيقة.
وذكرت المصادر، أن "وحدة عسكرية من الجيش متمركزة في محيط بادية السخنة، رصدت عدة تحركات لمسلحي داعش على اتجاه أحد الطرق الزراعية وعملت على استهدافها بنيران مدفعيتها الثقيلة على الفور، مما أدى إلى إيقاع إصابات محققة في صفوف التنظيم.
وأفادت مصادر محلية في ريف حلب الجنوبي الشرقي أن الجيش استقدم تعزيزات عسكرية من ريف حلب الشرقي وتوجهت إلى تلك المنطقة ومرت عبر طريق الزكية – تل حسان الذي يربط طريقي حلب- الرقة وحماة- أثريا- الرقة مع بعضهما بعضا.
وبيّنت المصادر، أن مسلحي التنظيم ظهروا بأربع سيارات وبرفقتها شاحنة كبيرة، وأن استهداف مسلحي "داعش" جاء بعد ملاحظة تحركات لهم في قرية النعيم المعروفة بقرية الشيخ جاسم، شمال طريق أثريا.
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