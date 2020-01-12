رسالة من ملك البحرين إلى الملك سلمان

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، سفير مملكة البحرين في السعودية الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، سلم سفير البحرين، الملك سلمان رسالة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

وقالت صحيفة "الوطن" البحرينية إن السفير حمود نقل تحيات ملك البحرين إلى ملك السعودية "وتمنياته له بدوام الصحة والعافية، وللمملكة العربية السعودية الشقيقة دوام التقدم والازدهار".

وأشارت الصحيفة إلى أن الملك سلمان من جانبه كلف السفير حمود بنقل أطيب تحياته وتقديره لملك البحرين.

ولفتت الصحيفة إلى أن الملك سلمان أكد حرص السعودية الدائم على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية مع مملكة البحرين على كافة الأصعدة، متمنيا لمملكة البحرين مزيدًا من الرقي والرخاء.

ولم تكشف الوكالة الرسمية السعودية ولا الوكالة الرسمية البحرينية فحوى الرسالة التي قدمها السفير حمود باسم ملك البحرين إلى الملك سلمان.