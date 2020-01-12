الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة متسللين من جماعة "أنصار الله" شمال الضالع

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، إحباط محاولة تقدم لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الضالع جنوب غربي البلاد، وإيقاع خسائر في صفوف القوة المهاجمة.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، اليوم الأحد "أن مواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من عناصر الحوثيين التسلل، فجر اليوم، باتجاه مواقع حصن جمعر والقهرة ووينان والخينقي شمال وغرب منطقة مريس في مديرية قعطبة (شمال الضالع)".

وأكد الجيش اليمني "إحباط محاولة التسلل وتكبيد الحوثيين قتلى وجرحى في صفوفهم".

يأتي ذلك عقب إعلان الجيش اليمني اقتحام مواقع استراتيجية للحوثيين في منطقة حبيل العبدي والسيطرة على خطوط امدادات لهم، شمال مدينة الفاخر في مديرية قعطبة شمال الضالع.