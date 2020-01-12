أبو مازن ورئيس المكتب السياسي لـ"حماس" يصلان مسقط للتعزية بوفاة السلطان قابوس

استقبل سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، في مسقط، اليوم الأحد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، كل على حده؛ واللذان حضرا لتقديم التعازي بوفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، أعرب الرئيس الفلسطيني، خلال لقائه بالسلطان هيثم بن طارق، عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد.

حضرة صاحب الجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق بن تيمور المعظم حفظه الله ورعاه يستقبل بقصر العلم العامر فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه pic.twitter.com/UBasqFl4Uf — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 12, 2020

من جانبه عبر السلطان هيثم بن طارق عن خالص شكره وتقديره للرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة.

كما استقبل السلطان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية.

وأعرب هنية عن خالص التعازي والمواساة للسلطان والأسرة المالكة والشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

من جانبه شكر السلطان هيثم بن طارق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على تعازيه ومواساته الصادقة في هذا المصاب.

يذكر أن العديد من الدول العربية والأجنبية أرسلت قادتها أو مندوبين عنها إلى مسقط، للتعزية بوفاة السلطان قابوس الذي غيبه الموت مساء الجمعة الماضي عن عمر ناهز الـ 79عاما، قضي حوالي 50 عاما منها في الحكم.