سقوط سبع قذائف "مورتر" على قاعدة تستضيف قوات أمريكية في العراق

سقطت سبع قذائف "مورتور" اليوم الأحد، على قاعدة بلد العراقية، جنوب محافظة صلاح الدين، بهجوم هو الثاني من نوعه خلال اسبوع.

وبحسب موقع "الفرات نيوز" العراقي فقد تعرضت القاعدة العسكرية إلى قصف بالصواريخ، لكن لم يعلن بعد عن وجود أي خسائر مادية أو بشرية.

🛑عاجل قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، تتعرض الى قصف بصواريخ الكاتيوشا, مما ادى الى اصابة ضابط وثلاثة من منتسبي القوة الجوية العراقية. — Taha🇺🇸🇮🇶 (@TahaAldulaimi55) January 12, 2020

وبحسب الموقع فإن هذا الهجوم هو الثاني بعد تعرض القاعدة لسقوط صاروخ بجانبها الخميس الماضي.

ومن جهتها أعلنت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر عسكرية لم تحدد تبعيتها "سقوط سبع قذائف مورتر على قاعدة بلد العراقية دون سقوط قتلى أو جرحى".

ويتواجد في القاعدة قوات أمريكية ومدرعات بالإضافة إلى طائرات "إف 16" العراقية.