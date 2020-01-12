"يستمر حتى الثلاثاء"... حادث "غير معتاد" في السعودية

سجلت درجة الحرارة في بعض المناطق السعودية انخفاضا وصف "بغير المعتاد" و"النادر".

وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن منطقة جازان، جنوب غرب المملكة، شهدت خلال الأيام الماضية درجات حرارة منخفضة كغير المعتاد، وخاصة في فترات المساء والفجر.

وأشارت الصحيفة إلى أن درجة الحرارة وصلت إلى 16 درجة مئوية، "متأثرة بالمنخفض الجوي من أصل قطبي الذي تتعرض له المملكة خلال هذه الفترة".

ونقلت الصحيفة عن بعض المواطنين قولهم إنه "من النادر حدوث انخفاض كبير في درجات الحرارة بالمنطقة، وأن هذا العام كان الأمر مغايرا".

ولفتت الصحيفة إلى أن "هذا الانحفاض يتزامن مع موجة البرد التي تتعرض لها بعض المناطق شمال ووسط المملكة، حيث تسببت الموجة الباردة في خروج أجهزة التكييف عن العمل".

وقال علي مشهور الراصد الجوي والمختص في الطقس في تصريحات لـ"سبق":"المملكة تعرضت منذ الخميس الماضي لمنخفض قطبي صاحبه انخفاض كبير في درجات الحرارة إلى مستويات قياسية على شمال المملكة، وتساقط للثلوج على منطقة تبوك، وتأثر شمال ووسط المملكة بموجة الصقيع".

وأضاف مشهور أن "درجات الحرارة وصلت مع هذه الموجة لما دون الصفر".

ولفت مشهور إلى أن "الجبهة الباردة أو المنخفض القطبي أثر على منطقة جازان بالرياح الشمالية الباردة منذ الجمعة الماضية، وأن درجات الحرارة وصلت لـ16 درجة مئوية في تهامة والسواحل".

وتابع مشهور أن "المرتفعات الشرقية من المنطقة سجلت الأقل بـ12 درجة، وقد تصل لـ10".

وأشار إلى أن "الحرارة ستستمر في الانخفاض إلى الثلاثاء، وتعود تدريجياً للارتفاع من يوم الأربعاء المقبل".

ومن جانبه قال سامي عبيد الحربي المختص في الطقس لـ"سبق" ‏إن حالة الانخفاض التي تتعرض لها منطقة جازان "نتيجة ‏تشكّل مرتفع جوي سطحي قوي؛ بسبب الكتلة الباردة الشديدة، أدت إلى تراجع منخفض البحر الأحمر الحراري".