مقتل وإصابة عدد من مسلحي "أنصار الله" بمواجهات مع الجيش اليمني

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، إحباط محاولة تقدم لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الضالع جنوب غربي البلاد، وإيقاع خسائر في صفوف القوة المهاجمة.

القاهرة – سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أن "مواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من عناصر الحوثيين التسلل، فجر اليوم، باتجاه مواقع حصن جمعر والقهرة ووينان والخينقي شمال وغرب منطقة مريس في مديرية قعطبة (شمال الضالع)"، وأكد "إحباط محاولة التسلل وتكبيد الحوثيين قتلى وجرحى في صفوفهم".

يأتي ذلك غداة إعلان الجيش اليمني اقتحام مواقع استراتيجية للحوثيين في منطقة حبيل العبدي والسيطرة على خطوط امدادات لهم، شمال مدينة الفاخر في مديرية قعطبة شمال الضالع.

وتتواصل معارك عنيفة بين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري عربي إسلامي تقوده السعودية من جهة وبين جماعة أنصار الله وقوة متحالفة معها من جهة أخرى.

وأواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلنت القوات الحكومية مقتل وإصابة 6 من الحوثيين بهجوم شنته على مواقع للجماعة في منطقة سيلة رهادة شرق مديرية الحشاء غرب الضالع، وذلك عقب أيام من سيطرتها على منطقة حبيل يحيى في جبهة بَتَار، خلال هجوم واسع أوقع 14 قتيلاً وعددا من الجرحى في صفوف الحوثيين.