رئيس وزراء اليابان يظهر بلباس عربي في ضيافة محمد بن سلمان داخل خيمة... فيديو

نشرت وسائل الإعلام السعودية فيديو جديد لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي وهو في ضيافة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان داخل خيمة عربية.

ويظهر في المقطع المصور، رئيس الوزراء الياباني وهو يرتدي الزي العربي التقليدي (العباءة) وبجانبه محمد بن سلمان وهما يتجاذبان أطراف الحديث، بالإضافة إلى حضور عدد من المسؤولين من كلا البلدين.

فيديو | رئيس وزراء #اليابان شينزو آبي في ضيافة ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان (تصوير: بندر الجلعود)https://t.co/5t3eIvPjBE pic.twitter.com/pJSxXHJ7XT — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) January 12, 2020

وفي وقت سابق، عقد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها، وآفاق التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه تم التطرق، خلال اللقاء، "للتعاون في مجالات السياحة وأمن الإمدادات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

#عاجل_السعودية | #خادم_الحرمين_الشريفين ورئيس الوزراء الياباني يعقدان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتعزيزها، وآفاق التعاون وفق #الرؤية_السعودية_اليابانية2030.#رئيس_وزراء_اليابان_في_الرياض pic.twitter.com/jJnA3ZD4MQ — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) January 12, 2020

حضر المباحثات، من الجانب السعودي، أمير منطقة الرياض ووزير الطاقة والخارجية والمالية والاقتصاد والتخطيط، مسؤولون آخرون.

ومن الجانب الياباني، حضر نائب رئيس مجلس الوزراء ومستشار الأمن القومي.