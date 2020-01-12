الضفادع البشرية السورية تسحب سيارة وسائقها المتوفي من البحر... صور

تمكنت الضفادع البشرية في محافظة اللاذقية من انتشال سيارة وجثة السائق من عمق 10 أمتار في حوض مرفأ اللاذقية بعد عدة أيام على اختفائهما.

ونشرت المديرية العامة للموانئ على صفحتها على "فيسبوك" اليوم الأحد أنه وبعد مسح الموقع المتوقع لفقدان السيارة:"قامت المديرية العامة للموانئ - دائرة المساحة البحرية والفنارات اليوم الأحد بتوجيهات من السيد المدير العام للمديرية العامة للموانئ العميد المهندس عمار إبراهيم مخلوف بمسح الموقع المتوقع لفقدان السيارة بجانب الرصيف 7 في حوض مرفأ اللاذقية باستخدام الزورق الهيدروغرافي تدمر".

وأضاف المنشور: "وظهرت صورة السيارة في قاع البحر على الجهاز المركب على الزورق وبالعودة والمسح لمرات متكررة تم التأكد من وجود كتلة السيارة في موقع سقوطها وباستقدام الضفادع البشرية تم الغطس وانتشال السيارة من عمق 10 متر وانتشال جثة السائق".

وختمت :"الحادث حسب ابن المتوفي كان يوم الأربعاء مساء حيث اختفى الرجل والسيارة".