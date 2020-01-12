ميركل تطلع السيسى على الجهود الألمانية لتسوية الأزمة الليبية

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وقال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن "الاتصال تناول التباحث بشأن الوضع فى ليبيا، حيث أطلعت المستشارة ميركل الرئيس السيسى على الجهود والاتصالات الألمانية الأخيرة ذات الصلة بالملف الليبى، سعيا لبلورة مسار سياسى لتسوية القضية".

وأضاف راضي أنه "تم تبادل وجهات النظر تجاه المستجدات الأخيرة على الساحة الليبية، وتداعياتها على ليبيا والمنطقة". بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد راضي أنه "تم التوافق على أن أى مسار لحل سياسى لإنهاء الأزمة الليبية يجب أن يتم صياغته فى إطار شامل يتناول كافة جوانب القضية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وكذلك تقويض التدخلات الخارجية غير المشروعة فى الشأن الليبى.