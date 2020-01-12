السراج يبحث مع أردوغان مذكرتي التفاهم المشترك بين البلدين

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، البرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم، الموقعتين بين البلدين حول التعاون الأمني.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق الوطني الليبية، على "فيسبوك"، وقالت:"في إطار التشاور والتنسيق المشترك، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأحد، في إسطنبول مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وتابعت الصفحة:"حضر الاجتماع كل من وزير الخارجية محمد سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، ومستشار الأمن القومي تاج الدين الرزاقي، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور، وعدد من كبار مسؤولي الحكومة التركية".

وتابع البيان:"تناول الاجتماع، الذي عقد بالقصر الرئاسي في إسطنبول مستجدات الأوضاع في ليبيا، ومدى الالتزام بتطبيق وقف إطلاق النار، الذي دعا إليه الرئيسان التركي والروسي".

ولفت بيان الحكومة الليبية المؤقتة، إلى أن "السراج أكد على أهمية التزام رعاة هذا الاتفاق وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بمنع أية خروقات، كما أوضح أن نجاح وقف إطلاق النار يرتبط بانسحاب القوة المعتدية".

وقال إنه "تم بحث البرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم التي وقعها البلدين في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حول التعاون الأمني، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط".