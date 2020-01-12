السعودية... توجيه عاجل من سفيرة المملكة بواشنطن ريما بنت بندر

وجهت سفيرة المملكة لدى واشنطن، ريما بنت بندر، بإنجاز كافة الطلبات العالقة بنظام سفير 2، مؤكدة الحرص على سرعة خدمة الطلاب في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت سفارة المملكة في أمريكا عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، "تتابع السفارة بتوجيه من سمو السفيرة ريما بنت بندر، وبالتنسيق مع الملحقية الثقافية بواشنطن إنجاز كافة الطلبات العالقة بنظام سفير2".

وأضافت السفارة أن "كافة الجهات تحرص على سرعة خدمة أبنائنا الطلاب في الولايات المتحدة، وما تبذله الملحقية الثقافية على مدار الساعة لإنجاز كافة الطلبات".

تتابع السفارة بتوجيه من سمو السفيرة @rbalsaud وبالتنسيق مع الملحقية الثقافية بواشنطن إنجاز كافة الطلبات العالقة بنظام سفير٢، مؤكدة حرص كافة الجهات على سرعة خدمة ابنائنا الطلاب في الولايات المتحدة، وما تبذله @sacm_usa على مدار الساعة لإنجاز كافة الطلبات. — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) January 12, 2020

جدير بالذكر أن نظام "سفير 2" هي بوابة خدمات إلكترونية من المفترض أن تقدم 88 خدمة، أُطلقت بديلة عن سفير 1 في 24 أكتوبر الماضي.

وبحسب إعلان سابق لوزارة التعليم السعودية، فإن "سفير 2" سيقلص بعد تدشينه من تواجد 521 مشرفا دراسيا حاليا بشكل عملي ومنهجي، ليحصل المبتعث على خدمات سريعة ومميزة وفعالة وذات جودة عالية، إلا أن النظام تعطل قبل شهرين؛ ما تسبب في أعباء مادية على بعض المبتعثين بتحملهم نفقات التذاكر لمرافقيهم، إضافة إلى إشكاليات في صرف المكافآت والمستحقات المالية، وتعطل وصول الضمان المالي لبعض الطلاب.